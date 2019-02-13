Камышловское ООО «Дизайнер» не трудоустроило водителя и не выплатило ему зарплату
Вчера, 06:00ОбществоФото: pixabay.com
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В Камышлове нетрудоустроенному водителю ООО «Дизайнер» по решению суда выплатили задолженность по зарплате.
С февраля по апрель 2018 года житель Камышлова работал в фирме водителем, однако руководство ООО «Дизайнер» не заключило трудовой договор с сотрудником и не выплатило ему часть зарплаты.
Камышловская межрайонная прокуратура направила иск в суд для установления факта трудовых отношений между сотрудником и фирмой. Суд иск отклонил, однако после подачи апелляции в областной суд, предыдущее решение было отменено.
Компания выплатила мужчине зарплату и компенсацию за ее несвоевременную выплату, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
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