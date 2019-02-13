Камышловское ООО «Дизайнер» не трудоустроило водителя и не выплатило ему зарплату

С февраля по апрель 2018 года житель Камышлова работал в фирме водителем, однако руководство ООО «Дизайнер» не заключило трудовой договор с сотрудником и не выплатило ему часть зарплаты.

Камышловская межрайонная прокуратура направила иск в суд для установления факта трудовых отношений между сотрудником и фирмой. Суд иск отклонил, однако после подачи апелляции в областной суд, предыдущее решение было отменено.