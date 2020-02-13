Екатеринбургский метрополитен потерял за 2019 год два миллиона пассажиров
Сегодня, 20:09ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Жители Екатеринбурга стали реже пользоваться метро. Об этом рассказал депутат гордумы Тимофей Жуков в Facebook.
Сюжеты: Екатеринбург
Согласно отчету директора метрополитена Андрея Панаиотиди, по итогам 2019 года количество пассажиров метро уменьшилось на два миллиона человек. Это произошло после повышения стоимости проезда до 32 рублей.
Тимофей Жуков вычислил среднюю стоимость одной поездки в метро. Она составила 28,2 рубля. Таким образом, с одной поездки бюджет города пополняется на 3,8 рубля. Ранее заявлялось, что в бюджет будут уходить четыре рубля. Депутат задался вопросом, куда уходит недостающая сумма с каждого человека, которая в общем составляет 25 млн рублей.
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