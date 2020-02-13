В Екатеринбурге многодетный отец избежал наказания за нападение с ножом на дочь

Мужчину признали виновным по статьям за причинение лёгкого вреда здоровью и угрозу убийством. Однако срок давности по этим статьям вышел, и дополнительного срока обвиняемому не назначили.

Напомним, в семье Жангауловых воспитывалось девять приемных детей. В 2017 году умерла мать детей Любовь Жангаулова. Ее дочь рассказала, что отец бил и унижал женщину, и она решила свести счеты с жизнью. После смерти матери детей забрали органы опеки. Когда в дом за вещами для детей приехала старшая дочь Жангаулова с подругой, отец набросился на них с ножом. Девушкам удалось убежать, но они получили травмы.