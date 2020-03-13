«Не вижу ни жены, ни детей». Главархитектор Нижнего Тагила назвал причину увольнения
Главный архитектор Нижнего Тагила Вадим Шуванов сообщил TagilCity.ru причину своего увольнения. Он покинул свой пост по личным причинам.
Мама у меня уже в возрасте, а я всё время в разъездах. Не вижу ни жены, ни детей, сообщил TagilCity.ru Вадим Шуванов.
Ранее АН «Между строк» сообщило, что он уже прекратил работу, а его обязанности исполняет заместитель Ирина Бородина. Сам Шуванов рассказал TagilCity.ru, что ещё работает и сдаёт дела.
Спасибо Нижнему Тагилу и администрации и жителям за то, что дали возможность работать. Жаль, что больше года нигде не могу задержаться, сказал Шуванов.
Напомним, он занял пост заместителя руководителя управления архитектуры и градостроительства в марте 2019 года. В феврале этого года 55-летний архитектор получил выговор от мэра Владислава Пинаева за срыв задачи по привлечению студентов архитектурно-художественного университета к проектированию городских зон отдыха.