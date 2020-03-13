«Не вижу ни жены, ни детей». Главархитектор Нижнего Тагила назвал причину увольнения

Мама у меня уже в возрасте, а я всё время в разъездах. Не вижу ни жены, ни детей, сообщил TagilCity.ru Вадим Шуванов.

Ранее АН «Между строк» сообщило, что он уже прекратил работу, а его обязанности исполняет заместитель Ирина Бородина. Сам Шуванов рассказал TagilCity.ru, что ещё работает и сдаёт дела.

Спасибо Нижнему Тагилу и администрации и жителям за то, что дали возможность работать. Жаль, что больше года нигде не могу задержаться, сказал Шуванов.