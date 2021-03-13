Муж терроризирует владелицу сети киосков шаурмы в Каменске-Уральском

По ее словам, вскоре семейная жизнь превратилась в настоящий кошмар. Муж постоянно ревновал ее и устраивал ей взбучку. Однажды он едва не задушил жену, а вскоре у нее сгорел дом. Затем неизвестные обстреляли ее автомобиль. Свердловчанка во всем винит мужа, с которым она пытается развестись.