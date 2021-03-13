Муж терроризирует владелицу сети киосков шаурмы в Каменске-Уральском

Муж терроризирует владелицу сети киосков шаурмы в Каменске-Уральском

Сегодня, 11:55ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Новые уголовные дела на мужа бизнес-леди, которая владеет небольшой сетью киосков с шаурмой в Каменске-Уральском, завела полиция.

Супруги прожили в браке только шесть недель. Женщина познакомилась с 40-летним обвиняемым, который был на 10 лет ее моложе. Спустя два месяца пара сыграла свадьбу.

Мы познакомились с Максимом в клубе. Он ухаживал красиво: пел песни, танцевал, а потом очень романтично преподнес мне кольцо, закрепив его в розы, рассказала потерпевшая «КП-Екатеринбург».

По ее словам, вскоре семейная жизнь превратилась в настоящий кошмар. Муж постоянно ревновал ее и устраивал ей взбучку. Однажды он едва не задушил жену, а вскоре у нее сгорел дом. Затем неизвестные обстреляли ее автомобиль. Свердловчанка во всем винит мужа, с которым она пытается развестись.

Сейчас в отношении супруга заведено несколько уголовных дел. Среди них поджог, угроза убийством и два дела о порче имущества. Также еще одно уголовное дело завел Следственный комитет, пояснила адвокат потерпевшей.

Напомним, 28 февраля в Екатеринбурге сожитель избил свою девушку в съемной квартире и попытался сжечь ее. По словам мужчины, поводом для поступка стало заявление девушки о том, что он начал принимать наркотики.

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