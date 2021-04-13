Цены на литр молока снижены в Нижнем Тагиле

Цены на литр молока снижены в Нижнем Тагиле
Сегодня, 11:59ОбществоФото: pixabay.com
Потребительские цены на питьевое молоко снижены в Нижнем Тагиле.

В марте 2021 года стоимость на питьевое цельное пастеризованное молоко 2,5-3,2% жирности в Нижнем Тагиле снизилась с 55,26 до 54,32 рублей за литр. Снижение также произошло в Серове — с 55,09 до 52,36 рублей за литр. В Екатеринбурге цены возросли с 51,67 до 51,64 рубля, в Первоуральске также наблюдается прирост с 47,87 до 48,96 рублей, в Каменске-Уральском стоимость повышена с 47,85 до 48,4 рублей.

Средние потребительские цены на молоко снизились с 51,67 до 51,64 рублей, отмечает Свердловскстат.

Напомним, в марте эксперты прогнозировали удорожание целого ряда товаров в Свердловской области, в основном импортного производства.

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