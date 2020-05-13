В администрации Горноуральского ГО выявлены нарушения пожарной безопасности
МЧС выявило 14 нарушений требований пожарной безопасности в здании администрации Горноуральского городского округа, расположенной на улице Красноармейская, 46 в Нижнем Тагиле.
МЧС провело внеплановую проверку в период с 15 апреля текущего года в здании администрации ГГО по адресу г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 46. Основанием послужила необходимость установления факта исполнения организацией ранее выданного предписания органа контроля. В ходе проверки было выявлено 14 нарушений по выполнению мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.
TagilCity.ru обратилось в администрацию ГГО с целью получения комментариев касательно ситуации. С ответственным за пожарную безопасность внутри организации пообщаться не удалось. Сотрудник редакции неоднократно был перенаправлен к другому специалисту, после чего было обещано, что с ним свяжутся. На момент публикации статьи звонка так и не поступило.
По указанному выше адресу располагается администрация ГГО, отдел архитектуры, градостроительства и землепользования администрации, комитет по управлению муниципальным имуществом и земельным отношениям, муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства, управление образованием администрации, контрольный орган ГГО, пригородный избирком, Дума ГГО, управление культуры и молодежной политики администрации ГГО, отдел по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству, управление хозяйством, управление капитального строительства ГГО.