В администрации Горноуральского ГО выявлены нарушения пожарной безопасности

МЧС провело внеплановую проверку в период с 15 апреля текущего года в здании администрации ГГО по адресу г. Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 46. Основанием послужила необходимость установления факта исполнения организацией ранее выданного предписания органа контроля. В ходе проверки было выявлено 14 нарушений по выполнению мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

TagilCity.ru обратилось в администрацию ГГО с целью получения комментариев касательно ситуации. С ответственным за пожарную безопасность внутри организации пообщаться не удалось. Сотрудник редакции неоднократно был перенаправлен к другому специалисту, после чего было обещано, что с ним свяжутся. На момент публикации статьи звонка так и не поступило.