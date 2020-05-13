В Свердловской области сумма задолженности за услуги ЖКХ выросла на 1,2 млрд рублей
Сегодня, 13:44ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Ежегодный прирост долга по сравнению с прошлым годом составил более 1,2 миллиарда рублей, сообщает «Комсомольская правда».
Об этом изданию рассказал министр энергетики и ЖКХ региона Николай Смирнов.
По его словам, причиной не оплаты является уменьшение доходов населения. Он отметил, что на это повлиял психологических фактор. Дело в том, что Правительство РФ запретило начислять пени за не оплату ЖКХ до 1 января 2021 года.
Общая сумма долга в регионе по услугам ЖКХ превысила 12 миллиардов рублей. Из них около 75-80% задолжали простые граждане. Остальное приходится на организации.
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