Тагильчане выстроились в очереди у пунктов оплаты услуг ЖКХ

Вот так, например, выглядит очередь на Красном Камне на улице Пархоменко, 113:

Фото: TagilCity.ru

На фото видно, что люди, несмотря на большую очередь, соблюдают дистанцию.

Также снимок очереди на Вые разместили в группе «[ТТ] Я ♡ НИЖНИЙ ТАГИЛ» во «Вконтакте».

Фото: «[ТТ] Я ♥ НИЖНИЙ ТАГИЛ» во "Вконтакте"

На нем заметно, что очередь более двух десятков человек, между людьми соблюдается дистанция, на горожанах надеты маски.