Тагильчане выстроились в очереди у пунктов оплаты услуг ЖКХ
Сегодня, 14:22ОбществоФото: TagilCity.ru
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В Нижнем Тагиле у пунктов оплаты услуг ЖКХ в разных районах города выстраиваются очереди. Об этом TagilCity.ru рассказали горожане.
Сюжеты: Эксклюзив, Коронавирус, Нижний Тагил
Вот так, например, выглядит очередь на Красном Камне на улице Пархоменко, 113:
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Фото: TagilCity.ru
На фото видно, что люди, несмотря на большую очередь, соблюдают дистанцию.
Также снимок очереди на Вые разместили в группе «[ТТ] Я ♡ НИЖНИЙ ТАГИЛ» во «Вконтакте».
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Фото: «[ТТ] Я ♥ НИЖНИЙ ТАГИЛ» во "Вконтакте"
На нем заметно, что очередь более двух десятков человек, между людьми соблюдается дистанция, на горожанах надеты маски.
Напомним, в Нижнем Тагиле зарегистрировано 22 случая заражения коронавирусной инфекцией, из них пять случаев зафиксированы за последние сутки.
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