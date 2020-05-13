Врачи Детской горбольницы Нижнего Тагила рассказали о вакцинации в период пандемии

В период самоизоляции, как сообщает главный врач Детской городской больницы Дмитрий Клеймёнов, ставить прививки было категорически запрещено. 12 мая в Детской городской больнице стартовала кампания по вакцинации. В данное время по средам в поликлинике открыты приёмы для вакцинации по клещевому энцефалиту.

Родителям необходимо обратиться в поликлинику. Идти в медучреждение не надо, стоит просто созвониться и решить, в какое время подойти для вакцинации. Поликлиника будет формировать списки и затем созваниваться с родителями, поделилась заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической помощи Детской городской больницы Ольга Булдакова.

Вакцинация от клещевого энцефалита проводится бесплатно только для ребёнка в возрасте 1,3 года.

Две прививки делаются бесплатно — их оплачивает государство. Остальное делаются за счёт иных средств — работодателей или родителей, сказал Дмитрий Клейменов.

Кроме того, в понедельник, вторник, четверг и пятницу будут открыты приёмы для проставления других прививок. В этом случае участковые врачи сами приглашают родителей с детьми для вакцинации. Ревакцинация в медучреждениях пока проходить не будет.

В данное время делается упор на клещевого энцефалита и вакцинацию детей до года, которые не получали прививок. Всё будет по записи и по времени. Понятно, что сразу всем мы поставить прививки не сможем, но надо с чего-то начинать, рассказал главврач.

Прививаться — нужно В весенне-летний период особенно важно поставить прививку от клещевого энцефалита, чтобы не заболеть от укуса или переболеть, но в лёгкой форме. В случае отказа от прививок, возбудитель может вызвать тяжелое состояние. По словам Ольги Булдаковой, ребёнок вакцинируется два раза, а ревакцинация проходит каждые три года.

После вакцинации, как правило, не бывает «тяжёлых» (осложнений — прим. ред.), сказала Ольга Булдакова.

Вакцинация в России проводится на добровольной основе. Нередко родители отказываются от прививок для своих детей по религиозным соображениям, либо боятся поствакцинальных реакций и осложнений. Врачи сообщают, что в данное время выпускаются качественные вакцины, хорошо очищенные, поэтому не стоит опасаться прививать детей даже до года. Риск осложнений после перенесенного заболевания в разы выше рисков осложнений после вакцинации.

По данным специалистов, после любой прививки может произойти реакция организма — повышение температуры тела, недомогание (общая реакция), покраснение, болезненность или отек в месте укола (местная реакция). Обычно они носят легкий характер и проходят спустя 1-2 дня. Это нормальная реакция — организм вырабатывает иммунитет.

Допустимые реакции бывают на все прививки — это не святая вода. Допустима температура тела до 38 градусов. Если температура поднимается, то необходимо вызвать врача, а ребёнку принять жаропонижающие, рассказала Ольга Булдакова.

Как проходит вакцинация Перед прививкой ребёнка обязательно должен осмотреть врач, а иногда взять анализ крови и мочи. В случаях заболевания, стоит отложить вакцинацию до уменьшения симптомов или окончательного выздоровления. Каких-либо особых мер перед вакцинацией принимать не надо. На этот счет медики дают ряд рекомендаций: за 2-3 дня до вакцинации в рацион ребёнка не следует вводить новые продукты, а если у него есть аллергические заболевания, то за один день до прививки назначают антигистаминные препараты.

Если человек планирует привиться, то он должен обратиться к участковому врачу и, если он здоров и не состоит на диспансерном учёте, то прививаться можно, посоветовала Ольга Булдакова.