Более 10 миллионов заработал за год полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев

Уральские чиновники продолжают публиковать декларации о доходах и имуществе за 2020 год.
Так полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев в течение прошлого года заработал 10 миллионов 606 тысяч 84 рубля.
При этом больше 10 месяцев 2020 года (до 9 ноября), он возглавлял министерство строительства и ЖКХ России.
Согласно декларации, Якушев владеет ½ жилого дома общей площадью 472,1 квадратных метра, а также ½ земельного участка площадью 2,5 тысячи квадратных метров.
В пользовании у полномочного представителя главы государства есть квартира площадью 165,6 квадратных метра, жилой дом площадью 358,9 квадратных метра и гараж площадью 20 квадратных метров.
Автомобиля в собственности у Якушева нет. Однако его супруга владеет иномаркой Lexus RX350. К слову, за 2020 год жена полпреда официально заработала 738 тысяч 362 рубля.
Напомним, согласно декларации президент России Владимир Путин за 2020 год заработал 9 миллионов 994 тысячи рублей.