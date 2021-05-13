Более 10 миллионов заработал за год полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев

Более 10 миллионов заработал за год полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев
Более 10 миллионов заработал за год полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев
Сегодня, 11:47ОбществоФото: kremlin.ru
Более 10 миллионов рублей заработал за год полномочный представитель президента России в УрФО Владимир Якушев.

Уральские чиновники продолжают публиковать декларации о доходах и имуществе за 2020 год.

Так полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев в течение прошлого года заработал 10 миллионов 606 тысяч 84 рубля.

При этом больше 10 месяцев 2020 года (до 9 ноября), он возглавлял министерство строительства и ЖКХ России.

Согласно декларации, Якушев владеет ½ жилого дома общей площадью 472,1 квадратных метра, а также ½ земельного участка площадью 2,5 тысячи квадратных метров.

В пользовании у полномочного представителя главы государства есть квартира площадью 165,6 квадратных метра, жилой дом площадью 358,9 квадратных метра и гараж площадью 20 квадратных метров.

Автомобиля в собственности у Якушева нет. Однако его супруга владеет иномаркой Lexus RX350. К слову, за 2020 год жена полпреда официально заработала 738 тысяч 362 рубля.

Напомним, согласно декларации президент России Владимир Путин за 2020 год заработал 9 миллионов 994 тысячи рублей.

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