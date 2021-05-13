Шестерых из семи российских туристов нашли в горах Абхазии

Шестерых из семи российских туристов нашли в горах Абхазии
Шестерых из семи российских туристов нашли в горах Абхазии
Сегодня, 12:25ОбществоФото: пресс-служба МЧС Абхазии
Основная группа из российских туристов, которую почти сутки искали спасатели, благополучно вернулась. Поиски еще одного туриста продолжаются в горах Абхазии.

Состояние шести туристов, которых с 12 мая искали спасатели в верховьях реки Гумиста, не вызывает опасения, сообщает пресс-служба МЧС Абхазии.

В горах остался еще один путешественник, который не может самостоятельно вернуться.

После того, как основная часть российских туристов встретится с абхазскими спасателями будет определен дальнейший ход поисково-спасательной операции, сообщает ведомство.

Напомним, в состав туристической группы, поиски которой проходили в горах Абхазии с утра 12 мая, входят жители Нижнего Тагила и других городов Урала и России.

Материалы по теме:
МЧСтуристыобществоНижний ТагилЕкатеринбургАбхазия
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы