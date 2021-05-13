Шестерых из семи российских туристов нашли в горах Абхазии

Состояние шести туристов, которых с 12 мая искали спасатели в верховьях реки Гумиста, не вызывает опасения, сообщает пресс-служба МЧС Абхазии.
В горах остался еще один путешественник, который не может самостоятельно вернуться.
После того, как основная часть российских туристов встретится с абхазскими спасателями будет определен дальнейший ход поисково-спасательной операции, сообщает ведомство.
Напомним, в состав туристической группы, поиски которой проходили в горах Абхазии с утра 12 мая, входят жители Нижнего Тагила и других городов Урала и России.