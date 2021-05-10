Туристку из Екатеринбурга спасли в горах Абхазии (видео)

Туристку из Екатеринбурга спасли в горах Абхазии (видео)
Туристку из Екатеринбурга спасли в горах Абхазии (видео)
Сегодня, 18:19ПроисшествияФото: пресс-служба МЧС Абхазии
В рамках спасательной операции в горах Абхазии сотрудники МЧС пять километров несли на носилках туристку из Екатеринбурга.

Спасательная операция проводилась в ночь с 9 на 10 мая в четырех километрах от Гегского водопада. 46-летняя екатеринбурженка получила травму — разрыв связок на ногах и не смогла самостоятельно передвигаться.

Чтобы доставить туристку до «большой земли» спасателям пришлось нести женщину на носилках в течение пяти часов по горам до автострады.

Видео спасательной операции опубликовано на официальном сайте МЧС Абхазии.

Видео:пресс-служба МЧС Абхазии

В данный момент туристка из Екатеринбурга находится в больнице города Гагры.

Напомним, 22 марта двух туристов из Екатеринбурга пришлось эвакуировать с Авачинской сопки на Камчатке. После подъема на определенную высоту, их застали неблагоприятные погодные условия.

Материалы по теме:
происшествиеМЧСтуристыобществогорыспасениеЕкатеринбургАбхазия
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы