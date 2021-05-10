Туристку из Екатеринбурга спасли в горах Абхазии (видео)

Спасательная операция проводилась в ночь с 9 на 10 мая в четырех километрах от Гегского водопада. 46-летняя екатеринбурженка получила травму — разрыв связок на ногах и не смогла самостоятельно передвигаться.
Чтобы доставить туристку до «большой земли» спасателям пришлось нести женщину на носилках в течение пяти часов по горам до автострады.
Видео спасательной операции опубликовано на официальном сайте МЧС Абхазии.
В данный момент туристка из Екатеринбурга находится в больнице города Гагры.
Напомним, 22 марта двух туристов из Екатеринбурга пришлось эвакуировать с Авачинской сопки на Камчатке. После подъема на определенную высоту, их застали неблагоприятные погодные условия.