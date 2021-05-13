Суд сократил срок ареста экс-главы Екатеринбурга Евгения Ройзмана

Адвокат Евгений Ройзмана подал жалобу на решение суда 12 мая. 13 мая в 16.00 Свердловский облсуд рассмотрел апелляцию и принял решение о сокращении срока ареста до одних суток. Остальная часть решения суда предыдущей инстанции осталась без изменений, сообщает пресс-служба областного суда.
Напомним, 12 мая экс-глава Екатеринбурга Евгений Ройзман по решению Октябрьского районного суда был арестован на девять суток за организацию шествий и участие в протестных акциях 31 января и 21 апреля 2021 года.