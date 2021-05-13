Суд сократил срок ареста экс-главы Екатеринбурга Евгения Ройзмана

Суд сократил срок ареста экс-главы Екатеринбурга Евгения Ройзмана
Суд сократил срок ареста экс-главы Екатеринбурга Евгения Ройзмана
Сегодня, 17:17ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
Апелляция по делу Евгений Ройзмана была рассмотрена в Свердловском областном суде. Срок ареста экс-главы Екатеринбурга сократился до одних суток.

Адвокат Евгений Ройзмана подал жалобу на решение суда 12 мая. 13 мая в 16.00 Свердловский облсуд рассмотрел апелляцию и принял решение о сокращении срока ареста до одних суток. Остальная часть решения суда предыдущей инстанции осталась без изменений, сообщает пресс-служба областного суда.

Напомним, 12 мая экс-глава Екатеринбурга Евгений Ройзман по решению Октябрьского районного суда был арестован на девять суток за организацию шествий и участие в протестных акциях 31 января и 21 апреля 2021 года.

Сюжеты:
Екатеринбург
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