Тагильская компания снесет 14 нежилых домов в поселке Уралец

Организация зарегистрирована в октябре 2019 года. Директором является Алексей Жиганов. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий.
Согласно протоколу подведения итогов, на работы на улице Трудовая компания снизила цену контракта на 42%: с 4,1 миллиона рублей до 2,3 миллиона. На аукцион было подано девять заявок, из них одна была признана несоответствующей.
На снос зданий на улице Ленина цена контракта была снижена на 39,5%. «Винсара» предложила снести нежилые здания за 2,1 миллиона рублей вместо 3,4 миллиона. На этот тендер заявились восемь организаций, семь были признаны соответсвующими.
Напомним, 14 аварийных нежилых домов на улицах Ленина и Трудовая будут снесены в поселке Уралец под Нижним Тагилом. Закупку объявляло МКУ «Служба заказчика городского хозяйства» Нижнего Тагила. Работы необходимо выполнить в течение 90 дней с момента заключения контракта, который действует до 31 декабря 2021 года. После завершения, подрядчику необходимо выполнить обратную засыпку и планировку территории.