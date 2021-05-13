Тагильская компания снесет 14 нежилых домов в поселке Уралец

Напомним, 14 аварийных нежилых домов на улицах Ленина и Трудовая будут снесены в поселке Уралец под Нижним Тагилом. Закупку объявляло МКУ «Служба заказчика городского хозяйства» Нижнего Тагила. Работы необходимо выполнить в течение 90 дней с момента заключения контракта, который действует до 31 декабря 2021 года. После завершения, подрядчику необходимо выполнить обратную засыпку и планировку территории.