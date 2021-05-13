Тагильская компания снесет 14 нежилых домов в поселке Уралец

Тагильская компания снесет 14 нежилых домов в поселке Уралец
Тагильская компания снесет 14 нежилых домов в поселке Уралец
Сегодня, 15:32ОбществоФото: pixabay.com
Сносить аварийные дома в поселке Уралец на улицах Ленина и Трудовая будет ООО «Строительная компания «Винсара» из Нижнего Тагила.

Организация зарегистрирована в октябре 2019 года. Директором является Алексей Жиганов. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий.

Согласно протоколу подведения итогов, на работы на улице Трудовая компания снизила цену контракта на 42%: с 4,1 миллиона рублей до 2,3 миллиона. На аукцион было подано девять заявок, из них одна была признана несоответствующей.

На снос зданий на улице Ленина цена контракта была снижена на 39,5%. «Винсара» предложила снести нежилые здания за 2,1 миллиона рублей вместо 3,4 миллиона. На этот тендер заявились восемь организаций, семь были признаны соответсвующими.

Напомним, 14 аварийных нежилых домов на улицах Ленина и Трудовая будут снесены в поселке Уралец под Нижним Тагилом. Закупку объявляло МКУ «Служба заказчика городского хозяйства» Нижнего Тагила. Работы необходимо выполнить в течение 90 дней с момента заключения контракта, который действует до 31 декабря 2021 года. После завершения, подрядчику необходимо выполнить обратную засыпку и планировку территории.

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