В Сысерти планируют создать туристско-рекреационный кластер

В центре проекта – преображение центральной, исторической части города. По замыслу разработчиков проекта, многофункциональный культурно-образовательный центр будет создан на старом заводе, который на данный момент не работает. Новый центр будет оснащен всем необходимым для того, чтобы посетители смогли узнать больше об истории развития промышленности на Урале.