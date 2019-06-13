В Сысерти планируют создать туристско-рекреационный кластер
Сегодня, 18:47ОбществоФото: Департамент информационной политики
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Сегодня, 13 июня, губернатору Свердловской области был представлен проект туркластера «Большая Сысерть», сообщает департамент информполитики региона.
В центре проекта – преображение центральной, исторической части города. По замыслу разработчиков проекта, многофункциональный культурно-образовательный центр будет создан на старом заводе, который на данный момент не работает. Новый центр будет оснащен всем необходимым для того, чтобы посетители смогли узнать больше об истории развития промышленности на Урале.
В кластер войдет детский парк промышленных развлечений, площадки для концертов и выставок.
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Кроме благоустройства территории завода, преобразятся и территории господского дома, храма городского пруду и горы. Там будут открыты рестораны, кафе, гостиницы.
Евгений Куйвашев поддержал также строительство в Сысерти крытой ледовой арены.
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