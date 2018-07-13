«Не смешно»: просроченные яйца не исчезают из «Пятерочки» Черноисточинска

12 июля покупательница обнаружила на стеллаже упаковки с яйцами, дата сортировки которых была 14 июня. При сроке годности в 25 дней продукт должен был быть изъят из реализации.

Уже не смешно. В очередной раз зашла в «Пятерочку» в поселке Черноисточинск. И снова здесь продают просроченные яйца. Такое впечатление – это фирменный продукт этого магазина. Дата упаковки товара – 14 июня, срок годности, обозначенный производителем на упаковке – 25 дней. А на дворе 12 июля,поделилась покупатель.

Местная жительница рассказала, что сообщила директору магазина Татьяне Бобровой о просроченной продукции. В ответ сотрудник «Пятерочки» пояснила, что яйца не были куплены. Наличие просроченной продукции на полках она отказалась комментировать.

Надо было их купить, пробить на кассе. А я кассиру указала на сроки, и она убрала коробку. Директор магазина с улыбкой сказала: «Вы же их не купили», - и ушла. А то, что коробки не сняты с реализации – видимо, пустяк. Просроченные яйца можно найти на полках этого магазина всегда, и, видимо, руководство считает это нормой. Просрок отслеживают не сотрудники, а покупатели указывают на это персоналу изо дня в день,возмущается местная жительница.

Ранее редакция TagilCity.ru писала о наличии продукции с истекшим сроком годности в магазине торговой сети «Пятерочка» в Черноисточинске. Сообщения о просроченных продуктах продолжают поступать от покупателей. Местные жители опасаются, что кто-то может купить яйца и получить отравление.

Если внимание кассира не обратить на сроки годности, она может спокойно пробить товар на кассе. Яйца в этом магазине выложены на стеллажах, не в холодильнике. На улице жарко. О последствиях отравления никто не думает,говорят местные жители.