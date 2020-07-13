ТРЦ «КИТ» в Нижнем Тагиле обжаловал предписания МЧС о нарушении техники безопасности

ООО «Прогресс Ростов» обратилось в Ленинской районный суд Нижнего Тагила с исковым заявлением в интересах ТРЦ «КИТ» об обжаловании предписаний МЧС. Как сообщил консультант Ленинского суда, часть предписаний о нарушениях техники безопасности были отменены и признаны незаконными.

Решением суда исковые требования общества с ограниченной ответственностью «Прогресс Ростов» к отделу надзорной деятельности и профилактической работы города Нижний Тагил и Горноуральского ГО УНДиПР ГУ МЧС России по Свердловской области о признании незаконными пунктов предписания суд удовлетворил частично,сообщил TagilCity.ru консультант Ленинского суда.