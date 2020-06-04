В Нижнем Тагиле за день сгорели два частных дома и гараж

Первое сообщение о пожаре поступило в 15.19. Горел гаражный бокс в кооперативе «Новолебяжинский» на улице Береговая-Краснокаменская. Площадь пожара составила 12 квадратных метров. Повреждено имущество внутри, а также отделка. В тушении пожара были задействованы две единицы техники и пять человек личного состава. Полностью пожар был потушен к 16.05.

По предварительным данным причиной стало нарушение правил безопасности во время проведения электросварочных работ, которые внутри бокса проводил хозяин. При сильном нагревании оборудования, мужчина решил дать ему время остыть, а сам вышел на улицу. Вернувшись через несколько минут, он обнаружил, что вещи уже начали гореть.

Второй пожар произошел в 15.53 на улице Береговая. Горел частный жилой дом на площади 96 квадратных метров. В результате была повреждена кровля, перекрытие, а также перегородка соседнего дома. В связи с большой площадью распространения огня, а также плотной застройкой, пожару был присвоен первый ранг сложности, а также привлечены дополнительные силы и средства. На тушении пожара прибыли четыре единицы техники, а также 10 человек личного состава. Полностью огонь был потушен к 19.33.

По факту возгорания проводится проверка. Дознаватели МЧС устанавливают причины пожара. На данный момент имеется две версии — неосторожность при курении или нарушение правил безопасности при эксплуатации печи.