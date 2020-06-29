В Нижнем Тагиле за ночь сгорели два дома и частная баня

Первый пожар произошел ночью. В 02.49 поступило сообщение о пожаре в поселке Чащино, где на ул. Таёжной горел одноэтажный жилой дом. Площадь пожара составила 100 кв. м. Огнем были повреждены кровля и чердачное перекрытие дома, а в квартире, которой начался пожар, повреждены стены и имущество. Предполагаемой причиной пожара источник называет неосторожное обращение с огнем при курении в состоянии алкогольного опьянения владельца одной из квартир.

Далее в 04:41 на пульт дежурного поступило сообщение о пожаре по ул. Перова на Руднике им. III Интернационала. На площади 24 квадратных метра сгорели кровля, чердачное перекрытие, стены частной бани. В 05.00 открытое горение было ликвидировано, проливку и разбор сгоревших конструкций спасатели завершили к 05.30 утра. По факту пожара организована проверка, причина устанавливается.