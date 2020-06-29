В Нижнем Тагиле за ночь сгорели два дома и частная баня
Минувшей ночью на территории Нижнего Тагила произошло три пожара. В частности, сгорело два дома и частная баня, сообщает ОНД и ПР Нижнего Тагила и ГГО.
Первый пожар произошел ночью. В 02.49 поступило сообщение о пожаре в поселке Чащино, где на ул. Таёжной горел одноэтажный жилой дом. Площадь пожара составила 100 кв. м. Огнем были повреждены кровля и чердачное перекрытие дома, а в квартире, которой начался пожар, повреждены стены и имущество. Предполагаемой причиной пожара источник называет неосторожное обращение с огнем при курении в состоянии алкогольного опьянения владельца одной из квартир.
Далее в 04:41 на пульт дежурного поступило сообщение о пожаре по ул. Перова на Руднике им. III Интернационала. На площади 24 квадратных метра сгорели кровля, чердачное перекрытие, стены частной бани. В 05.00 открытое горение было ликвидировано, проливку и разбор сгоревших конструкций спасатели завершили к 05.30 утра. По факту пожара организована проверка, причина устанавливается.
Также в 05.51 поступило сообщение о пожаре по ул. Быкова, 30 — в частично расселенном двухэтажном жилом доме. Площадь горения составила 100 квадратных метров. Пожару также был присвоен повышенный ранг сложности, и привлечены дополнительные силы и средства. Огонь повредил квартиры на первом и втором этажах, лестничный марш, межэтажное и чердачное перекрытия, кровлю. Эвакуировано шесть человек, в том числе двое детей и один инвалид. По факту пожара также ведется проверка, причины устанавливаются.