В Царские дни из Екатеринбурга в Алапаевск пустят бесплатный электропоезд
Сегодня, 18:51ОбществоФото: 1mediainvest.ru
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В период проведения «Царских дней» в Алапаевск из Екатеринбурга через Нижний Тагил запустят пригородный поезд, проезд в котором будет бесплатным, сообщает пресс-служба Екатеринбургской епархии.
Сюжеты: Нижний Тагил, Екатеринбург
Сообщается, что плата за проезд для паломников взиматься не будет.
Расписание указано следующее:
17 июля
- поезд №6419 Екатеринбург-Пассажирский — Нижний Тагил (отпр. 14:01, приб. 17:14);
- поезд №6845/6846 Нижний Тагил — Алапаевск (отпр. 17:30, приб. 20:40).
18 июля:
- поезд №6847/6848 сообщением Алапаевск — Нижний Тагил (отпр. 15:10, приб. 17:58);
- поезд №7414 сообщением Нижний Тагил — Екатеринбург-Пассажирский (отпр. 18:18 и приб. 21:26).
Электропоезда в обоих направлениях проследует станции Нижняя Салда, Верхняя Салда, Нижний Тагил, Верх-Нейвинск, Невьянск, о. п. ВИЗ.
Напомним, в пятницу, 18 июля, в Алапаевске пройдут памятные мероприятия, посвященные 102-летию со дня кончины княгини Елисаветы Феодоровны Романовой.
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