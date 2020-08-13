«Цепь солидарности» и избиения в РУВД: в Белоруссии четыре дня не утихают протесты

«Цепь солидарности» и избиения в РУВД: в Белоруссии четыре дня не утихают протесты

Сегодня, 09:09ОбществоPhoto: pixabay.com
В Белоруссии продолжаются протесты. Силовики стараются остановить митингующих, а граждане дают им отпор, сообщает «ФедералПресс».

Столкновений протестующих и правоохранителей становится меньше. Задержанные говорят о жестоком обращении, а также избиениях в отделениях РУВД. Сами митингующие отвечают тем же.

Жители городов республики стали выходить на акции против жестокости. Они выстраиваются, в так называемую, «цепь солидарности». Некоторые участники надели белую одежду, а в руках они держат цветы.

По данным «Известий», несколько человек, утверждающих, что они бывшие силовики, запустили флешмоб в соцсетях в поддержку протестующих в республике. Они размещают видео, на которых выбрасывают свою форму в знак протеста в отношении применяющих силу к протестующим силовиков.

Кроме того, все кандидаты в президенты Белоруссии, кроме Александра Лукашенко, потребовали признать итоги выборов недействительными, подав жалобу в ЦИК.

Наряду с этим мировая общественность просит прекратить насилие. В Евросоюзе заявляли о введении санкций против Белоруссии. Однако какие именно меры будут приняты пока неясно. Кроме того, предлагается созвать чрезвычайный саммит ЕС из-за сложившейся ситуации.

Напомним, массовые протесты проходят в Белоруссии с 9 августа. В этот день в стране прошли выборы президента. Согласно официальным данным, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, а оппозицинерка Светлана Тхановская — 10,09%. Штаб Тихановской результаты голосования не признает. После этого несогласные с итогами выборов люди начали выходить на улицы. Им оказывают противостояние силовики. Пострадавшие имеются с обеих сторон.

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