«Цепь солидарности» и избиения в РУВД: в Белоруссии четыре дня не утихают протесты

В Белоруссии продолжаются протесты. Силовики стараются остановить митингующих, а граждане дают им отпор, сообщает «ФедералПресс».

Столкновений протестующих и правоохранителей становится меньше. Задержанные говорят о жестоком обращении, а также избиениях в отделениях РУВД. Сами митингующие отвечают тем же. Жители городов республики стали выходить на акции против жестокости. Они выстраиваются, в так называемую, «цепь солидарности». Некоторые участники надели белую одежду, а в руках они держат цветы. По данным «Известий», несколько человек, утверждающих, что они бывшие силовики, запустили флешмоб в соцсетях в поддержку протестующих в республике. Они размещают видео, на которых выбрасывают свою форму в знак протеста в отношении применяющих силу к протестующим силовиков. Кроме того, все кандидаты в президенты Белоруссии, кроме Александра Лукашенко, потребовали признать итоги выборов недействительными, подав жалобу в ЦИК. Наряду с этим мировая общественность просит прекратить насилие. В Евросоюзе заявляли о введении санкций против Белоруссии. Однако какие именно меры будут приняты пока неясно. Кроме того, предлагается созвать чрезвычайный саммит ЕС из-за сложившейся ситуации. Напомним, массовые протесты проходят в Белоруссии с 9 августа. В этот день в стране прошли выборы президента. Согласно официальным данным, действующий президент Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, а оппозицинерка Светлана Тхановская — 10,09%. Штаб Тихановской результаты голосования не признает. После этого несогласные с итогами выборов люди начали выходить на улицы. Им оказывают противостояние силовики. Пострадавшие имеются с обеих сторон.

