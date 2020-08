В Нижнем Тагиле мужчина оставил железнодорожные вагоны без тормозов

В Нижнем Тагиле направлено суд уголовное дело в отношении жителя Качканара, которого обвиняют в хищении железнодорожных деталей, сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД России по УрФО.

Мужчина совершил хищения 27 июня во время рабочей смены в Эксплуатационном вагонном депо станции Качканар. Детали обвиняемый снял с нескольких вагонов, которые накануне прибыли в депо, пока проводил осмотр железнодорожного состава. Он старался делать все быстро, чтобы никто не догадался о происходящем. С помощью сварочного оборудования мужчина срезал с места крепления к кузову вагона кронштейн со стояночным тормозом, а потом уносил похищенное в лесной массив неподалеку. В общей сложности ручные тормозы были демонтированы с десяти вагонов, а ущерб от действий составил 65 тысяч рублей. Вывезти похищенные детали обвиняемый не успел, так как его задержали сотрудники транспортной полиции. Место преступления Photo: ЛО МВД России на ст. Нижний Тагил Все изделия были изъяты, а в отношении сотрудника депо возбуждено уголовное дело по ч. 1 статьи 158 УК РФ. В Екатеринбурге сотруднице банка грозит до 10 лет лишения свободы за кражу 1,5 миллионов рублей у клиентов. Свою вину подозреваемая признала. В Екатеринбурге сотруднице банка грозит до 10 лет тюрьмы за кражу 1,5 млн у клиентов

