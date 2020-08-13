В Нижнем Тагиле мужчина оставил железнодорожные вагоны без тормозов

С помощью сварочного оборудования мужчина срезал с места крепления к кузову вагона кронштейн со стояночным тормозом, а потом уносил похищенное в лесной массив неподалеку. В общей сложности ручные тормозы были демонтированы с десяти вагонов, а ущерб от действий составил 65 тысяч рублей. Вывезти похищенные детали обвиняемый не успел, так как его задержали сотрудники транспортной полиции.