В Нижнем Тагиле мужчина оставил железнодорожные вагоны без тормозов

В Нижнем Тагиле мужчина оставил железнодорожные вагоны без тормозов

Сегодня, 13:32ОбществоPhoto: ЛО МВД России на ст. Нижний Тагил
В Нижнем Тагиле направлено  суд уголовное дело в отношении жителя Качканара, которого обвиняют в хищении железнодорожных деталей, сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД России по УрФО.

Мужчина совершил хищения 27 июня во время рабочей смены в Эксплуатационном вагонном депо станции Качканар. Детали обвиняемый снял с нескольких вагонов, которые накануне прибыли в депо, пока проводил осмотр железнодорожного состава. Он старался делать все быстро, чтобы никто не догадался о происходящем.

С помощью сварочного оборудования мужчина срезал с места крепления к кузову вагона кронштейн со стояночным тормозом, а потом уносил похищенное в лесной массив неподалеку. В общей сложности ручные тормозы были демонтированы с десяти вагонов, а ущерб от действий составил 65 тысяч рублей. Вывезти похищенные детали обвиняемый не успел, так как его задержали сотрудники транспортной полиции.

Место преступления
Photo:ЛО МВД России на ст. Нижний Тагил

Все изделия были изъяты, а в отношении сотрудника депо возбуждено уголовное дело по ч. 1 статьи 158 УК РФ.

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