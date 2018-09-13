Цуканов назвал самый показательный пример коррупции в Свердловской области

12 сентября в Екатеринбурге состоялось заседание окружного совета по коррупции, на котором полпред Николай Цуканов назвал самых главных коррупционеров в регионах.

По мнению полномочного представителя президента РФ, в Свердловской области наиболее ярким примером коррупции является дело главы администрации Верх-Исетского района Екатеринбурга Александра Бреденко.

Никлай Цуканов считает, что работа по противодействию коррупции в областях Российской Федерации ведется недостаточно. Из 394 человек, которые входят в коррупционный реестр России – 43 – жители Уральского региона, 25 из них служили в МВД и ФССП.