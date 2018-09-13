Цуканов назвал самый показательный пример коррупции в Свердловской области

Полпред президента РФ Николай Цуканов назвал дело главы администрации Верх-Исетского района Екатеринбурга Александра Бреденко самым показательным примером коррупции в Свердловской области.
12 сентября в Екатеринбурге состоялось заседание окружного совета по коррупции, на котором полпред Николай Цуканов назвал самых главных коррупционеров в регионах.
По мнению полномочного представителя президента РФ, в Свердловской области наиболее ярким примером коррупции является дело главы администрации Верх-Исетского района Екатеринбурга Александра Бреденко.
Никлай Цуканов считает, что работа по противодействию коррупции в областях Российской Федерации ведется недостаточно. Из 394 человек, которые входят в коррупционный реестр России – 43 – жители Уральского региона, 25 из них служили в МВД и ФССП.
Всего в РФ за 2017 год за взяточничество привлечены к уголовной ответственности 800 государственных и муниципальных служащих, а за первое полугодие 2018 года – более 200 человек, сообщает URA.RU.