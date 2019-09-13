Куйвашев предложил установить памятник Демидову в Екатеринбурге

Как вы знаете, в этом году екатеринбургский аэропорт Кольцово получил имя уральского промышленника Акинфия Демидова. Это решение стало результатом народного голосования. Теперь владельцы аэропорта, холдинг «Аэропорты Регионов», вышли с предложением установить памятник Акинфию Демидову возле здания аэровокзала,написал Евгений Куйвашев в аккаунте.