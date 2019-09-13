Куйвашев предложил установить памятник Демидову в Екатеринбурге
Сегодня, 16:03ОбществоФото: wikipedia.org
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Евгений Куйвашев проводит опрос в своем аккаунте в Instagram об установке памятника Акинфию Демидову рядом с аэропортом Кольцово.
Сюжеты: Екатеринбург
Как вы знаете, в этом году екатеринбургский аэропорт Кольцово получил имя уральского промышленника Акинфия Демидова. Это решение стало результатом народного голосования. Теперь владельцы аэропорта, холдинг «Аэропорты Регионов», вышли с предложением установить памятник Акинфию Демидову возле здания аэровокзала,написал Евгений Куйвашев в аккаунте.
Губернатор хотел бы узнать мнение жителей Екатеринбурга и Свердловской области. Куйвашев спросил, хотели бы они установку данного памятника в Кольцово. А также уточнил, что деньги из бюджета не потребуются.
Напомним, Акинфий Демидов основатель горнозаводской промышленности на Урале.
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