Екатеринбургские активисты намерены отстаивать сохранность аэропорта Уксус в суде

Общественники Екатеринбурга продолжают отстаивать «культурное наследие» здания аэровокзала Уктус на Ботанике, сообщает Е1.

На месте аэропорта планируют построить «золотой» автовокзал, но активисты настаивают, что объект необходимо признать памятником архитектуры. Координатором проекта «Реальные истории» Мариной Сахаровой была подана апелляция в Свердловский областной суд на решение Октябрьского районного суда, который поддержал позицию регионального управления государственной охраны объектов культурного наследия. Данное управление отказалось признавать аэровокзал памятником архитектуры. До 9 декабря Свердловскому областному суду предстоит рассмотреть дело и принять решение. Если иск окажется удовлетворен, здание аэропорта будут обязаны внести в перечень объектов культурного наследия, или же повторно рассмотреть поданную заявку. Напомним, ранее блогер Илья Варламов раскритиковал проект «Золотого» автовокзала, который начали строить в Екатеринбурге.

