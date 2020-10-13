На Урале задержали подозреваемых в слежке за депутатами и нападениях на них

На Урале задержали подозреваемых в слежке за депутатами и нападениях на них

Сегодня, 07:00ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
В Свердловской области ФСБ была задержана группа людей, которая сначала следила за местными политиками, а потом нападала на них, сообщает РИА «Новости».

На данный момент задержано несколько человек, следивших, нападавших и поджигавших машины бизнесменов, политиков и руководителей управляющих компаний. Среди пострадавших фигурирует глава аппарата администрации города Илья Захаров, председатель гордумы Екатеринбурга Игорь Володин, владелец оператора связи «Мотив» Виталий Кочетков, советник губернатора Свердловской области Анатолий Шарапов и другие.

Участников группировки обвиняют в вымогательстве, слежке и получении незаконной биллинговой информации. Следственное управление Следственного комитета по Свердловской области занимается несколькими возбужденными уголовными делами.

По информации Znak.com, ссылающегося на два независимых источника, заказчиком нападений и слежки подозревают депутата гордумы Алексея Вихарева, который назвал слухи вокруг своей персоны политической провокацией.

Напомним, 18 сентября в Екатеринбурге сожгли машину генерального директора телекомпании «Крик-ТВ» Евгения Губко.

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