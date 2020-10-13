В Екатеринбурге отпустили напавшего с ножом мужчину на маму с ребенком

В Екатеринбурге отпустили напавшего с ножом мужчину на маму с ребенком

Сегодня, 11:35ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
В Екатеринбурге из полиции отпустили мужчину, который напал на улице на маму с ребенком, сообщает Е1.

Происшествие случилось11 сентября на улице Старых Большевиков. По словам очевидцев, он нанес ей несколько ножевых ранений. Мужчина оказался супругом женщины.

В УМВД по Екатеринбургу пояснили, что пока не ясно, какие именно травмы он нанес женщине.

Вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании меры пресечения будет решён после получения результатов судебно-медицинского освидетельствования,сообщают в ведомстве.

Напомним, очевидцы сообщили, что после нападения женщина упала в обморок, а дочь начала заикаться.

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