В Екатеринбурге отпустили напавшего с ножом мужчину на маму с ребенком

Происшествие случилось11 сентября на улице Старых Большевиков. По словам очевидцев, он нанес ей несколько ножевых ранений. Мужчина оказался супругом женщины.
В УМВД по Екатеринбургу пояснили, что пока не ясно, какие именно травмы он нанес женщине.
Вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании меры пресечения будет решён после получения результатов судебно-медицинского освидетельствования,сообщают в ведомстве.
Напомним, очевидцы сообщили, что после нападения женщина упала в обморок, а дочь начала заикаться.