50% российских учителей математики не справились с тестом по своему предмету

Рособрнадзор проверил 67 регионов России и 22 тысячи учителей на знание своего предмета.

Преподаватели дисциплин «математика и информатика» и «основы духовно-нравственной культуры народов России» не справились с тестовыми заданиями.

Педагоги по «обществознанию» и «праву» показали наилучший результат. А учителя русского языка и литературы продемонстрировали самый высокий уровень подготовки.

Также исследователи проверили российских педагогов на умение решать методические задачи и оценивать работы учеников. В сервисе «Учебник» преподавателям предстояло зарегистрировать всех учеников. Далее учитель выдавал всем задание через онлайн-программу. Учащиеся могли выполнять задания сервиса дома и в школе, ответы проверялись автоматически.