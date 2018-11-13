50% российских учителей математики не справились с тестом по своему предмету
Учителя дисциплин «математика и информатика» и «основы духовно-нравственной культуры народов России» не справились с работой по своим предметам.
Рособрнадзор проверил 67 регионов России и 22 тысячи учителей на знание своего предмета.
Преподаватели дисциплин «математика и информатика» и «основы духовно-нравственной культуры народов России» не справились с тестовыми заданиями.
Педагоги по «обществознанию» и «праву» показали наилучший результат. А учителя русского языка и литературы продемонстрировали самый высокий уровень подготовки.
Также исследователи проверили российских педагогов на умение решать методические задачи и оценивать работы учеников. В сервисе «Учебник» преподавателям предстояло зарегистрировать всех учеников. Далее учитель выдавал всем задание через онлайн-программу. Учащиеся могли выполнять задания сервиса дома и в школе, ответы проверялись автоматически.
По мнению главы Рособрнадзора Сергея Кравцова, целью исследования было формирование представления о системе педагогического образования и повышения квалификации, сообщают «Новые Известия».