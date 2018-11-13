Бывшая директор школы в Екатеринбурге осуждена за мошенничество на 90 тысяч рублей

Следствие установило, что в период с мая по ноябрь 2016 года директор школы фиктивно трудоустроила в образовательное учреждение свою родственницу на должности уборщицы и лаборанта. Однако по факту девушка никакой работы там не выполняла.

Для трудоустройства родственницы директор подделала документы – приказ о приеме на работу, трудовой договор, приказ о совмещении должностей. В последствии она вносила ложные данные в табели учета рабочего времени и приказы о поощрении.

Денежные средства перечислялись на банковскую карту якобы работающей родственницы, после чего обвиняемая сама снимала их со счета. Таким образом директор присвоила себе 90 тысяч рублей.