Бывшая директор школы в Екатеринбурге осуждена за мошенничество на 90 тысяч рублей
44-летняя жительница Екатеринбурга, ранее работавшая в одной из школ города, признана виновной в том, что путем мошенничества присвоила себе 90 тысяч рублей.
Следствие установило, что в период с мая по ноябрь 2016 года директор школы фиктивно трудоустроила в образовательное учреждение свою родственницу на должности уборщицы и лаборанта. Однако по факту девушка никакой работы там не выполняла.
Для трудоустройства родственницы директор подделала документы – приказ о приеме на работу, трудовой договор, приказ о совмещении должностей. В последствии она вносила ложные данные в табели учета рабочего времени и приказы о поощрении.
Денежные средства перечислялись на банковскую карту якобы работающей родственницы, после чего обвиняемая сама снимала их со счета. Таким образом директор присвоила себе 90 тысяч рублей.
Суд назначил обвиняемой наказание в виде лишения свободы на срок 2,5 года. Кроме того, женщина будет обязана возместить ущерб государству и вернуть присвоенные деньги, сообщает СУ СК по Свердловской области.