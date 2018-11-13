Разработка концепции парка им. А. П. Бондина началась в Нижнем Тагиле
В течение двух недель должны быть разработаны конкретные предложения по концепции парка имени А. П. Бондина в Нижнем Тагиле. Предварительной темой инсталляций и аттракционов станут «Сказки русских писателей».
В Нижнем Тагиле прошло совещание по вопросу реконструкции парка имени А. П. Бондина. Вместе с парком планируется благоустроить прилегающие к нему территории: Вшивую горку и улицу Уральскую. Предполагается, что частично проект будет профинансирован инвесторами, а частично – в рамках реализации областной государственной программы по формированию современной городской среды.
Замглавы администрации Нижнего Тагила по социальной политике Валерий Суров поручил разработать в течение двух недель конкретные предложения по концепции парка. По мнению Сурова, разработка концепции станет «первым шагом» на пути обновления парка имени Бондина. Основной темой оформления выбраны «Сказки русских писателей».
Также решается вопрос земельных отношений на территории, которая будет благоустроена, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.