Разработка концепции парка им. А. П. Бондина началась в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле прошло совещание по вопросу реконструкции парка имени А. П. Бондина. Вместе с парком планируется благоустроить прилегающие к нему территории: Вшивую горку и улицу Уральскую. Предполагается, что частично проект будет профинансирован инвесторами, а частично – в рамках реализации областной государственной программы по формированию современной городской среды.