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Разработка концепции парка им. А. П. Бондина началась в Нижнем Тагиле
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Разработка концепции парка им. А. П. Бондина началась в Нижнем Тагиле

Сегодня, 15:05ОбществоФото: Википедия
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