Предельные индексы изменения тарифов ЖКХ установлены в Свердловской области
Предельные индексы изменения уровня оплаты за коммунальные услуги в муниципалитетах Свердловской области на 2019-2023 года введены в регионе.
Согласно документу, устанавливающему предел роста тарифов на ЖКХ в Свердловской области, в январе-июне 2019 года максимальная плата за коммунальные услуги не может увеличиться более, чем на 1,7 процента от совокупного платежа за ЖКХ. В период с июля по декабрь размер данной платы не может превышать показатель в 4% от совокупного платежа. Данный индекс зависит от размера платы за услуги ЖКХ в декабре предыдущего года.
Департаменту Госжилстройнадзора переданы полномочия по пресечению возможных нарушений данного указа губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. За исполнение введенных изменений ответственность возложена на вице-губернатора Алексея Орлова.
Муниципалитетам региона рекомендовано оказывать поддержку по частичному освобождению от платежей той категории граждан, которой данная мера соцподдержки положена по закону, информирует «Областная газета».
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