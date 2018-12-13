Предельные индексы изменения тарифов ЖКХ установлены в Свердловской области

Согласно документу, устанавливающему предел роста тарифов на ЖКХ в Свердловской области, в январе-июне 2019 года максимальная плата за коммунальные услуги не может увеличиться более, чем на 1,7 процента от совокупного платежа за ЖКХ. В период с июля по декабрь размер данной платы не может превышать показатель в 4% от совокупного платежа. Данный индекс зависит от размера платы за услуги ЖКХ в декабре предыдущего года.