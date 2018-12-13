Врач-онколог назначен новым начальником горздрава Екатеринбурга
Сегодня, 18:04ОбществоФото: Центр семейной медицины cfm.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Александр Высокинский назначил новым начальником Управления здравоохранения мэрии Екатеринбурга врача-онколога Дениса Демидова.
Сюжеты: Екатеринбург
Демидов является врачом высшей категории, доцентом кафедры онкологии и медрадиологии УГМУ, членом общества онкологов-химиотерапевтов RUSSCO.
Ранее пост главы горздрава Екатеринбурга занимал Александр Дорнбуш. Причины расторжения контракта с бывшим начальником не сообщаются, информирует Znak.com.
Сделать TagilCity.ru основным источником в Яндекс.Новости
Материалы по теме
Тагильчанин Вячеслав Данилов назначен новым начальником Управления автомобильных дорог Свердловской области
начальникздравоохранениеонкологияАлександр Высокинскийадминистрация екатеринбургаДемидовЕкатеринбург
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей