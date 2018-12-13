Жители Первоуральска получили 1,5 млн рублей за доброту

Жительница Санкт-Петербурга бизнесвумен Виктория Быкова приняла участие в телешоу «Скрытый миллионер». Согласно сценарию, одна должна была выжить в Первоуральске без денег и связей. Женщине пришлось спать в палатке, перебиваться случайными заработками и испытывать нужду.