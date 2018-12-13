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Жители Первоуральска получили 1,5 млн рублей за доброту
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Жители Первоуральска получили 1,5 млн рублей за доброту

Сегодня, 09:17ОбществоФото: скриншот видео телеканала «Пятница!»
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