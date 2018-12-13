Жители Первоуральска получили 1,5 млн рублей за доброту
Сегодня, 09:17ОбществоФото: скриншот видео телеканала «Пятница!»
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Две семьи из Первоуральска получили 1,5 млн рубле за помощь женщине, оказавшейся участницей проекта на телеканале «Пятница!» бизнесвумен из Санкт-Петербурга.
Жительница Санкт-Петербурга бизнесвумен Виктория Быкова приняла участие в телешоу «Скрытый миллионер». Согласно сценарию, одна должна была выжить в Первоуральске без денег и связей. Женщине пришлось спать в палатке, перебиваться случайными заработками и испытывать нужду.
Жительница Первоуральска, приютившая Викторию, получила в подарок 600 тысяч рублей. Еще одна семья, оказавшая поддержку участнице шоу, получила один миллион рублей, информирует URA.RU.
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