В Екатеринбурге семиклассники предлагают попробовать снюс детям из начальной школы

По словам одной из родительниц, к ее дочери походят семиклассники и предлагают попробовать препарат. Также она рассказала, что когда девочка рассказала, кто из детей предлагал ей снюс, этот мальчик начал запугивать ее. В департаменте образования нам рассказали, что на территории самой школы распространение запрещенного вещества не зафиксировали.