В Екатеринбурге семиклассники предлагают попробовать снюс детям из начальной школы
Сегодня, 19:40ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Родители детей из екатеринбургской школы пожаловались, что семиклассники распространяют снюс, пишет Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
По словам одной из родительниц, к ее дочери походят семиклассники и предлагают попробовать препарат. Также она рассказала, что когда девочка рассказала, кто из детей предлагал ей снюс, этот мальчик начал запугивать ее. В департаменте образования нам рассказали, что на территории самой школы распространение запрещенного вещества не зафиксировали.
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