Еще два екатеринбуржца подали заявки на конкурс на должность мэра

Еще два екатеринбуржца подали заявки на конкурс на должность мэра

Сегодня, 12:52ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
В Екатеринбурге еще два кандидата подали документы для участия в конкурсе на должность главы города.

Ими стали активист Александр Куделькин и аналитик Максим Яценко.

Куделькин известен борьбой за изменение проекта реконструкции парка XXII Партсъезда. Из-за него он пытался привлечь к ответственности экс-главу Екатеринбурга Александра Высокинского. В случае победы он обещал сэкономить на чиновниках и распродать служебный автопарк администрации. Кроме того, Куделькин заявил, что через год после избрания он намерен подать в отставку и потребовать проведения всенародных выборов, пишет Е1.

Максим Яценко опубликовал программу работы «Екатеринбург — международная креативная столица России» в социальных сетях.

Он обещает улучшить социально-экономические показателей Екатеринбурга и сделать работу мэрии прозрачной. Чиновников он намерен обучать дизайн-мышлению, а школьникам организовать лекции от русскоязычных профессоров международных вузов.

В пресс-службе городской думы Екатеринбурга рассказали, что документы подали семь кандидатов. Выдвижение продлится до 22 января.

Напомним, вчера заявку на пост мэра Екатеринбурга подал городской активист Сергей Тиунов, он призвал жителей массово принять участие в конкурсе.

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