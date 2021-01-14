Еще два екатеринбуржца подали заявки на конкурс на должность мэра

Куделькин известен борьбой за изменение проекта реконструкции парка XXII Партсъезда. Из-за него он пытался привлечь к ответственности экс-главу Екатеринбурга Александра Высокинского. В случае победы он обещал сэкономить на чиновниках и распродать служебный автопарк администрации. Кроме того, Куделькин заявил, что через год после избрания он намерен подать в отставку и потребовать проведения всенародных выборов, пишет Е1.