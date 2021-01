В свердловских городах из-за COVID-19 отказываются от крестных ходов в Крещение

В некоторых городах Свердловской области из-за пандемии коронавируса отменяют крестные ходы в Крещение.

Праздник Крещения отмечается 19 января. Однако пандемия коронавируса вносит свои коррективы. Так, от крещенского крестного хода отказались в Ревде и Каменске-Уральском, пишет «Областная газета». При этом купания отменять не планируется. Так, на акватории Ревдинского пруда окунуться можно будет с 11.00 до 22.00. В Мариинском водохранилище прорубь будет работать с 03.00 до 19.00. В пруду села Кунгурки окунуться можно с 00.00 до 04.00. Иордани будут оборудованы лестницами для спуска в воду, поручнями, а также внутренним ограждением. Кроме того, на станциях установят палатки для переодевания. В храмах Каменска-Уральского пройдет накануне Крещения и 19 января водосввятный молебен. После завершения литургии священнослужители освятят воду на реке Каменка. С 12.00 до 20.00 там пройдет купание. В Екатеринбургской епархии заявили, что 18 и 19 января по традиции пройдут праздничные службы с чином освящения воды. Также к купаниям готовятся в Верхней Салде. Иордань будет доступна на городском пруду с 18 января 23.00 до 19 января 03.00. В Нижнем Тагиле купель откроется с 09.00 и проработает до 18.00. Организуют ее на акватории Тагильского пруда. Напомним, власти Свердловской области ранее рекомендовали воздержаться от участия в массовых купаниях. Однако дополнительных ограничений вводить не планируется.

