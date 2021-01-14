В свердловских городах из-за COVID-19 отказываются от крестных ходов в Крещение

При этом купания отменять не планируется. Так, на акватории Ревдинского пруда окунуться можно будет с 11.00 до 22.00. В Мариинском водохранилище прорубь будет работать с 03.00 до 19.00. В пруду села Кунгурки окунуться можно с 00.00 до 04.00.