Екатеринбургский океанариум попросил помощи у Куйвашева из-за пандемии
Директор океанариума в Екатеринбурге попросила помощи у губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, так как у животных заканчивается пища, пишет 66.ру.
Дело в том, что океанариум не попал в список предприятий, которым могла быть оказана поддержка во время пандемии. Из-за отсутствия посетителей океанариум не получает средства на корм обитателям, а также для выплаты зарплаты. Кроме того, несмотря на отсутствие посетителей, за животными по-прежнему нужен уход, работает весь штат сотрудников.
Директор Екатерина Показаньева отметила, что морским млекопитающим нужно порядка 300 килограммов рыбы в день, на ближайший месяц заявка сформирована, и обитатели не останутся без пищи, однако в мае закупку делать будет не на что.
Предприниматель просит поддержки у региональных властей, а также предоставить кредитные каникулы.
Напомним, в Нижнем Тагиле в аналогичной ситуации оказался частный зоопарк Greenpoll. Владельцы заведения попросили помочь им с кормами для животных. На просьбу откликнулись горожане и предприниматели. За несколько дней удалось пополнить запасы пищи на этот месяц.