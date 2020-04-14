Екатеринбургский океанариум попросил помощи у Куйвашева из-за пандемии

Дело в том, что океанариум не попал в список предприятий, которым могла быть оказана поддержка во время пандемии. Из-за отсутствия посетителей океанариум не получает средства на корм обитателям, а также для выплаты зарплаты. Кроме того, несмотря на отсутствие посетителей, за животными по-прежнему нужен уход, работает весь штат сотрудников.

Директор Екатерина Показаньева отметила, что морским млекопитающим нужно порядка 300 килограммов рыбы в день, на ближайший месяц заявка сформирована, и обитатели не останутся без пищи, однако в мае закупку делать будет не на что.

Предприниматель просит поддержки у региональных властей, а также предоставить кредитные каникулы.