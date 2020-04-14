В Екатеринбурге главврач одной из больниц ушел на самоизоляцию

Дело в том, что мужчина попал в дальний круг лиц, контактировавших с зараженным коронавирусом. Лица из дальнего круга не должны госпитализироваться или помещаться на самоизоляцию в обязательном порядке, за ними устанавливается медицинское наблюдение. Однако, учитывая профессию Кухаркина, решение о самоизоляции является оптимальным.