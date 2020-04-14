В Екатеринбурге главврач одной из больниц ушел на самоизоляцию
Сегодня, 10:09ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Главный врач больницы № 14 в Екатеринбурге Владимир Кухаркин сообщил о решении уйти на самоизоляцию, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные оперштаба.
Сюжеты: Екатеринбург, Коронавирус
Дело в том, что мужчина попал в дальний круг лиц, контактировавших с зараженным коронавирусом. Лица из дальнего круга не должны госпитализироваться или помещаться на самоизоляцию в обязательном порядке, за ними устанавливается медицинское наблюдение. Однако, учитывая профессию Кухаркина, решение о самоизоляции является оптимальным.
Напомним, в Екатеринбурге на карантин помещены медработники 24 городской больницы после того, как у одной из пациенток выявили коронавирус. Изначально женщина прибыла в больницу с пневмонией.
Напомним, в Свердловской области подтверждено 85 случаев коронавируса, 37 пациентов вылечились и выписаны из медучреждений.
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