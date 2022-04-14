ЕВРАЗ признал грязный воздух в Тагиле, а мост на Циолковского откроют к 1 июля

Сероводород в 7,5 раз превышает норму в атмосфере над Тагилом, тагильские дороги отремонтируют за 1,2 млрд рублей, а в область специально завозят клещей и прочих насекомых — рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях Нижнего Тагила и Свердловской области за четверг, 14 апреля.

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