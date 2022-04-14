ЕВРАЗ признал грязный воздух в Тагиле, а мост на Циолковского откроют к 1 июля

ЕВРАЗ признал грязный воздух в Тагиле, а мост на Циолковского откроют к 1 июля
ЕВРАЗ признал грязный воздух в Тагиле, а мост на Циолковского откроют к 1 июля
Сегодня, 21:16ОбществоФото: TagilCity.ru
Сероводород в 7,5 раз превышает норму в атмосфере над Тагилом, тагильские дороги отремонтируют за 1,2 млрд рублей, а в область специально завозят клещей и прочих насекомых — рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях Нижнего Тагила и Свердловской области за четверг, 14 апреля.

ЕВРАЗ признал, что чистота воздуха в Нижнем Тагиле оставляет желать лучшего. При этом, конечно, представитель предприятия, как мы все в детстве, оправдывался — мол, по сравнению с 1998 годом, показатели упали в 4 раза.

Участковый отдела полиции № 17 покончил с собой из-за личных проблем. Офицер применил табельное оружие. На теле была найдена предсмертная записка, в которой тагильчанин попросил никого в его смерти не винить. Делом занимается СУ СК по Свердловской области, а в отделе проводят служебную проверку.

Все работы на мосту на Циолковского в мэрии планируют завершить к маю-июню 2022 года. Движение полностью откроют к 1 июля, а затем займутся ремонтом и прокладкой коммуникаций на Октябрьской революции. Почему работы некоторое время на путепроводе не велись, а также на какой стадии ремонт моста сейчас, читайте ниже.

В 7,5 превысил норму на привокзальной площади сероводород. Такие результаты показал газоанализатор TagilCity.ru. Теперь становится понятно, почему один из загрязнителей тагильской атмосферы наконец-то признал проблему с выбросами.

За три года МУП «Тагилдорстрой» отремонтирует тротуары и дороги на пяти улицах города по контракту с мэрией. В частности, наконец-то обещают привести в порядок Исинский тракт на Вагонке. Все пять автодорог обойдутся бюджету в 1,2 млрд рублей.

Когда своих клещей не хватает, Роспотребнадзор завозит новых. Шутим, конечно. Более трех миллионов насекомых, а также клещей-энтомографов привезли в Свердловскую область для решения проблем с урожаем.

Редакция TagilCity.ru опубликовала обновленный список погибших во время спецоперации на Украине свердловчан. Данные берутся только из официальных источников.

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