ЕВРАЗ признал грязный воздух в Тагиле, а мост на Циолковского откроют к 1 июля

ЕВРАЗ признал, что чистота воздуха в Нижнем Тагиле оставляет желать лучшего. При этом, конечно, представитель предприятия, как мы все в детстве, оправдывался — мол, по сравнению с 1998 годом, показатели упали в 4 раза.
Участковый отдела полиции № 17 покончил с собой из-за личных проблем. Офицер применил табельное оружие. На теле была найдена предсмертная записка, в которой тагильчанин попросил никого в его смерти не винить. Делом занимается СУ СК по Свердловской области, а в отделе проводят служебную проверку.
Все работы на мосту на Циолковского в мэрии планируют завершить к маю-июню 2022 года. Движение полностью откроют к 1 июля, а затем займутся ремонтом и прокладкой коммуникаций на Октябрьской революции. Почему работы некоторое время на путепроводе не велись, а также на какой стадии ремонт моста сейчас, читайте ниже.
В 7,5 превысил норму на привокзальной площади сероводород. Такие результаты показал газоанализатор TagilCity.ru. Теперь становится понятно, почему один из загрязнителей тагильской атмосферы наконец-то признал проблему с выбросами.
За три года МУП «Тагилдорстрой» отремонтирует тротуары и дороги на пяти улицах города по контракту с мэрией. В частности, наконец-то обещают привести в порядок Исинский тракт на Вагонке. Все пять автодорог обойдутся бюджету в 1,2 млрд рублей.
Когда своих клещей не хватает, Роспотребнадзор завозит новых. Шутим, конечно. Более трех миллионов насекомых, а также клещей-энтомографов привезли в Свердловскую область для решения проблем с урожаем.
Редакция TagilCity.ru опубликовала обновленный список погибших во время спецоперации на Украине свердловчан. Данные берутся только из официальных источников.