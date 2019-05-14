Свердловская область выделит 1,5 миллиона на коммунальную инфраструктуру
14 мая, 15:57ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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В 2019 году в Свердловской области 1,5 миллиона рублей будут выделены на строительство и реконструкцию коммунальной инфраструктуры, сообщает правительство региона.
Данная сумма в два раза превышает затраченные на аналогичные цели в 2018 году средства. На 15% будет увеличено финансирование ремонта коммунальных сетей при подготовке к предстоящему отопительному сезону.
Губернатор региона Евгений Куйвашев назвал бесперебойное предоставление качественных ЖКУ одной из приоритетных деятельности правительства.
Также на контроле правительства находится погашение просроченной задолженности за потребленные топливно-энергетические ресурсы. На 1 мая сумма долга составляет 5,7 миллиарда рублей. С целью недопущения увеличения задолженности из регионального в местные бюджеты направляются межбюджетные трансферты на своевременные расчеты по обязательствам муниципалитетов.
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