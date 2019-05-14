В Екатеринбурге «Аудиовидеосистемы» подготовят зал заседаний гордумы в ЦУМе

В конкурсе приняли участие три компании. Первая часть заявки одного из претендентов не соответствовала требованиям. Вторая часть заявки была составлена верно только у ООО «Аудиовидеосистемы», которое и выиграло тендер. Компания осуществит все работы за 38,7 миллиона рублей.

Новый зал заседаний городской думы в Екатеринбурге будет вмещать 85 человек. Помимо этого, в нем появится комната для переводчиков и инженера, и будет установлено оборудование для электронного голосования. Работы должны завершиться до 1 сентября 2019 года.