В Екатеринбурге «Аудиовидеосистемы» подготовят зал заседаний гордумы в ЦУМе
Сегодня, 13:35ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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В уральской столице выбрали подрядчика, который займется подготовкой нового зала заседаний гордумы, расположенного в ЦУМе. Им стало ООО «Аудиовидеосистемы», сообщает интернет-издание Znak.
Сюжеты: Екатеринбург
В конкурсе приняли участие три компании. Первая часть заявки одного из претендентов не соответствовала требованиям. Вторая часть заявки была составлена верно только у ООО «Аудиовидеосистемы», которое и выиграло тендер. Компания осуществит все работы за 38,7 миллиона рублей.
Согласно контракту, подрядчик должен выполнить ремонт помещений в переулке Банковском, 3 и установить программно-технический комплекс.
Новый зал заседаний городской думы в Екатеринбурге будет вмещать 85 человек. Помимо этого, в нем появится комната для переводчиков и инженера, и будет установлено оборудование для электронного голосования. Работы должны завершиться до 1 сентября 2019 года.
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