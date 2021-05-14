3 тысячи кустов будут высажены осенью в экопарке на Муринских прудах в Нижнем Тагиле

Более трех тысяч кустов будут высажены осенью вдоль дорог в экопарке на Муринских прудах в Нижнем Тагиле.

14 мая мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев, сотрудники администрации города, а также министр ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов приняли участие в озеленении экопарка на Муринских прудах. После того, как чиновники высадили деревья и заложили кленовую аллею в парке, Пинаев рассказал о том, как будет дальше продолжаться озеленение парка. Акция высадки деревьев не ограничилась сегодняшним днем. Осенью будет высажено более трех тысяч кустарников вдоль дорог, рассказал редакции TagilCity.ru Владислав Пинаев. Он, пояснил, что для этого будет необходимо ограничить дорожное полотно. Напомним, в экопарке на Муринских прудах в Нижнем Тагиле сегодня появились топиарные фигурки семьи из трех мамонтов. По словам министра ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова, они символизируют и олицетворяют собой любовь. Мамонты «поселились» в экопарке на Муринских прудах в Нижнем Тагиле

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