Патриарх Кирилл назвал конфликт у Храма-на-Драме «политической акцией»
Сегодня, 09:18ОбществоФото: Официальный сайт Кремля
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Глава РПЦ Патриарх Кирилл в своем telegram-канале «Слово патриарха» написал, что конфликт вокруг Храма-на-Драме в Екатеринбурге является «спланированной политической акцией».
Сюжеты: Екатеринбург
Он отметил, что против строительства выступала «хорошо организованная группа молодежи, не имеющая отношения к строительству храма». По мнению патриарха, идея о строительстве храма неплоха и предполагалось не лишать жителей парка, а разбить его вокруг храма.
То есть превратить это место в самое замечательное место города,пишет патриарх.
Напомним, что после пикетов у Театра драмы, которые начались 13 мая, власти приняли решение о проведении голосования, предложив горожанам прислать свои варианты мест под застройку. Губернатор свердловской области Евгений Куйвашев сообщил, что Театральный сквер исключат из списка мест под строительство, однако глава Екатеринбурга Александр Высокинский через день выступил с полярным заявлением.
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