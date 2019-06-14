Патриарх Кирилл назвал конфликт у Храма-на-Драме «политической акцией»

Он отметил, что против строительства выступала «хорошо организованная группа молодежи, не имеющая отношения к строительству храма». По мнению патриарха, идея о строительстве храма неплоха и предполагалось не лишать жителей парка, а разбить его вокруг храма.

То есть превратить это место в самое замечательное место города,пишет патриарх.