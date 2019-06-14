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Патриарх Кирилл назвал конфликт у Храма-на-Драме «политической акцией»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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Патриарх Кирилл назвал конфликт у Храма-на-Драме «политической акцией»

Сегодня, 09:18ОбществоФото: Официальный сайт Кремля
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