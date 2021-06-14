На 14 млн рублей оплатили дорожных штрафов за пять месяцев тагильчане

На 14 млн рублей оплатили дорожных штрафов за пять месяцев тагильчане
На 14 млн рублей оплатили дорожных штрафов за пять месяцев тагильчане
Сегодня, 21:22ОбществоФото: 1mediainvest.ru
За 5 месяцев 2021 года тагильчанам было предъявлено штрафов на сумму 19,5 млн рублей, составлено 24,9 тысячи постановлений ОГИБДД. Оплачено из них 19,6 тысячи постановлений на сумму 14 млн рублей.

В службу судебных приставов Нижнего Тагила ОГИБДД направлено 5,7 тысячи постановлений на сумму 5,3 млн рублей. Взыскано на общую сумму 3 млн рублей.

К ответственности по части 1 ст. 20.25 КоАП РФ «Уклонение от исполнения административного наказания» привлечены 279 граждан, составлено 510 административных материалов, сообщает пресс-служба ведомства.

Сведения об иных имеющихся задолженностях и сведения по административным штрафам за нарушение ПДД можно узнать на официальном сайте «Госуслуги» или уточнить в отделении ГИБДД МУ МВД России «Нижнетагильское» по адресу: г. Нижний Тагил, ул. Мира, 57 «А», кабинет 17.

Напомним, с 14 по 18 июня в рамках оперативно-профилактического мероприятия «Должник» сотрудники Госавтоинспекции будут выявлять тагильчан, уклоняющихся от уплаты штрафов за нарушение ПДД.

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