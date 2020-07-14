За сутки в России зафиксировали 6 248 новых случаев заражения COVID-19
Сегодня, 12:44ОбществоФото: 1mediainvest.ru
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По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, за минувшие сутки в России зарегистрировано 6 248 новых случаев заражения COVID-19.
Сюжеты: Коронавирус
Таким образом, всего заболевших в стране — 739 947 человек.
Отмечается, что за сутки излечились от заболевания 8 804 пациента. Таким образом, количество вылечившихся за период наблюдения — 512 825 человек.
Также сообщается, что от COVID-19 за последние сутки скончались 175 человека. Общее количество жертв пандемии теперь составляет 11 614 человек.
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