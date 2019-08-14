Уголовное дело политтехнолога Устинова передано в Москву
Сегодня, 15:26ОбществоФото: Александр Устинов/vk.com/ustinovsasha
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере», возбужденное в отношении политтехнолога Александра Устинова, передано в МВД РФ в Москве, сообщает интернет-издание Znak со ссылкой на представителя защиты.
Адвокат рассказал, что Устинова перевели в СИЗО № 5 «Водник» в столице России. Официальной информации о том, по какой причине дело передано в Москву, не поступало. Источники издания предполагают, что с расследованием просто не смогли справиться местные силовики.
Напомним, автор Telegram-каналов «Устинов троллит» и «ДИП губернатора» был арестован в декабре прошлого года. Позже в деле появились еще два обвиняемых. Как полагает следствие, политтехнолог получил от представителя завода «Вентпром» 1,7 миллиона рублей за снятие материала со своего сайта. Устинов данную информацию не подтверждает и вину не признает.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей