Уголовное дело политтехнолога Устинова передано в Москву

Адвокат рассказал, что Устинова перевели в СИЗО № 5 «Водник» в столице России. Официальной информации о том, по какой причине дело передано в Москву, не поступало. Источники издания предполагают, что с расследованием просто не смогли справиться местные силовики.

Напомним, автор Telegram-каналов «Устинов троллит» и «ДИП губернатора» был арестован в декабре прошлого года. Позже в деле появились еще два обвиняемых. Как полагает следствие, политтехнолог получил от представителя завода «Вентпром» 1,7 миллиона рублей за снятие материала со своего сайта. Устинов данную информацию не подтверждает и вину не признает.