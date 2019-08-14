В Свердловской области закрыли палаточный лагерь из-за нарушения санитарных норм
Сегодня, 19:46ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Роспотребнадзор закрыл палаточный лагерь «Городок» в природном парке «Оленьи ручьи», рассказали в ведомстве.
Лагерь не соответствовал санитарно-эпидемиологическим требованиям. Среди нарушений Сотрудники Роспотребнадзора называют отсутствие у сотрудников прививок, в столовой использовались продукты, которые не прошли проверку на качество. Кроме того, работники пищеблока не прошли медобследование и гигиеническую подготовку, а также использовали при приготовлении пищи горчицу, кетчуп, майонез, соевый соус.
Водоем, где купались дети, также не прошел проверку санврачей. Предприниматель, который открыл лагерь, не уведомил управление в срок о месте размещения лагеря, сроках открытия и заезда детей. Решением суда лагерь закрыт на 30 суток.
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