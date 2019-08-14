В Свердловской области закрыли палаточный лагерь из-за нарушения санитарных норм

Лагерь не соответствовал санитарно-эпидемиологическим требованиям. Среди нарушений Сотрудники Роспотребнадзора называют отсутствие у сотрудников прививок, в столовой использовались продукты, которые не прошли проверку на качество. Кроме того, работники пищеблока не прошли медобследование и гигиеническую подготовку, а также использовали при приготовлении пищи горчицу, кетчуп, майонез, соевый соус.