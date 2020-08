Власти рассказали, когда свердловчане смогут оформить Единую соцкарту

В Свердловской области с 17 августа можно будет оформить Единую социальную карту, сообщает департамент информполитики.

Карта станет ключом к различным видам услуг. Об этом заявил исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Алексей Орлов. С помощью соцкарты жители региона смогут получать пособия, пенсии и другие выплаты, оплачивать товары, проезд в общественном транспорте, а также услуги ЖКХ, интернета, мобильной связи и пользоваться скидками в магазинах. Оформить и использовать карту сможет любой свердловчанин, достигший возраста 14 лет. Выдавать карты будет банк, оператор, а затем МФЦ. Алексей Орлов пояснил, что планируется введение новых сервисов, в том числе медицинское приложение. Напомним, что для выбора названия карты было запущено голосование, по итогам которого карта получила название «Уралочка».

