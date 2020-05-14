Стало известно название Единой социальной карты в Свердловской области
В Свердловской области было выбрано название для Единой социальной карты, сообщает департамент информационной политики региона.
Наименование выбирали при помощи специального конкурса. В нем участвовали жители практически всех городов области. В финале оказались шесть вариантов, подобранных жюри. По итогам голосования карта получила название «Уралочка».
Как рассказали в департаменте, карта позволяет жителям не только оплатить транспортные услуги, но и получать социальную поддержку, оплачивать социальные и медицинские услуги, а также услуги в сфере культуры, образования и так далее.
Победителем конкурса стал екатеринбуржец Иван Гребенщиков. В качестве приза он получил 10 тысяч рублей. Второе место заняла жительница Невьянска Наталья Павлова. Она предложила название «Малахит». Ей вручили пять тысяч рублей. Более того, остальные финалисты получили поощрительные призы.
Напомним, Единую социальную карту планируется выпустить в 2021 году и выдать ее каждому льготнику региона.