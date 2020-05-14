Стало известно название Единой социальной карты в Свердловской области

Наименование выбирали при помощи специального конкурса. В нем участвовали жители практически всех городов области. В финале оказались шесть вариантов, подобранных жюри. По итогам голосования карта получила название «Уралочка».

Как рассказали в департаменте, карта позволяет жителям не только оплатить транспортные услуги, но и получать социальную поддержку, оплачивать социальные и медицинские услуги, а также услуги в сфере культуры, образования и так далее.

Победителем конкурса стал екатеринбуржец Иван Гребенщиков. В качестве приза он получил 10 тысяч рублей. Второе место заняла жительница Невьянска Наталья Павлова. Она предложила название «Малахит». Ей вручили пять тысяч рублей. Более того, остальные финалисты получили поощрительные призы.